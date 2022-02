Ragusa, in calo i positivi e in aumento i morti: i dati (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ragusa – positivi Covid in calo ma morti in aumento in provincia di Ragusa. Lo annunciano i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 9 febbraio 2022. I positivi in totale sono 8.037 di cui 7.916 si trovano in isolamento domiciliare e 94 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 28 nella Rsa e 1 in Foresteria. In aumento il numero dei guariti che sale a 45.813 e il numero dei morti che arriva a 451. Si tratta di una donna di 82 anni di Ragusa, non vaccinata, morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. positivi nei Comuni della Provincia di Ragusa. Ecco nel dettaglio i ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022)Covid inmainin provincia di. Lo annunciano idel bollettino dell’Asp didi oggi 9 febbraio 2022. Iin totale sono 8.037 di cui 7.916 si trovano in isolamento domiciliare e 94 ricoverati negli ospedali di, Modica e Vittoria, 28 nella Rsa e 1 in Foresteria. Inil numero dei guariti che sale a 45.813 e il numero deiche arriva a 451. Si tratta di una donna di 82 anni di, non vaccinata, morta al Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dinei Comuni della Provincia di. Ecco nel dettaglio i ...

