Raccolta abusiva scommesse sportive, denunciati titolari sala (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Nell’ambito di una capillare attività di controllo delle agenzie di scommesse sportive, finalizzata ad arginare il fenomeno della ludopatia, in zona San Paolo, gli agenti della Polizia di Stato il 21 ottobre 2021 hanno accertato la Raccolta abusiva di scommesse per provider internazionali non riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. I poliziotti dell’XI Distretto San Paolo hanno appurato che, presso un’attività di Raccolta scommesse di zona, attraverso l’utilizzo di provider internazionali, i titolari della sala gestivano conti gioco per un ingente quantitativo di denaro, proponendo offerte più allettanti rispetto ai concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato. Tale flusso di denaro, canalizzato su ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Nell’ambito di una capillare attività di controllo delle agenzie di, finalizzata ad arginare il fenomeno della ludopatia, in zona San Paolo, gli agenti della Polizia di Stato il 21 ottobre 2021 hanno accertato ladiper provider internazionali non riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. I poliziotti dell’XI Distretto San Paolo hanno appurato che, presso un’attività didi zona, attraverso l’utilizzo di provider internazionali, idellagestivano conti gioco per un ingente quantitativo di denaro, proponendo offerte più allettanti rispetto ai concessionari autorizzati dai Monopoli di Stato. Tale flusso di denaro, canalizzato su ...

Advertising

CAGLIARILIVEAPP : La Polizia di Stato chiude una sala giochi e denuncia i titolari per raccolta abusiva di scommesse sportive. - quotidianolazio : Roma. San Paolo, raccolta abusiva #Scommesse sportive: denunciati titolari sala giochi - - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: La testimonianza della donna è stata raccolta dal nostro Gianluca Lovagnini - TgrRaiPuglia : La testimonianza della donna è stata raccolta dal nostro Gianluca Lovagnini - citynowit : ?? L'area era utilizzata da persone del luogo per la raccolta e lo smistamento non autorizzato di rifiuti urbani -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta abusiva Reati ambientali: area comunale posta sotto sequestro nel reggino ... l'ipotesi di reato è quella di gestione, organizzata sotto forma d'impresa totalmente illecita, di un'attività attraverso la quale alcune persone del posto si sono occupati della raccolta e dello ...

In area comunale si gestivano e smaltivano illegalmente i rifiuti, sequestrata L'ipotesi di reato è gestione abusiva della raccolta e dello smistamento di rifiuti. I militari hanno infatti scoperto una sorta di impresa illecita , costituita da persone del luogo che si sono ...

Raccolta abusiva scommesse sportive, denunciati titolari sala - RomaDailyNews RomaDailyNews Ambiente, discarica abusiva sequestrata nel Reggino L’ipotesi di reato è quella di gestione, organizzata sotto forma d’impresa totalmente illecita, di un’attività attraverso la quale alcune persone del posto si sono occupati della raccolta e dello ...

Rosarno, sequestrata un’area utilizzata abusivamente per la raccolta dei rifiuti I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nel comune di Rosarno, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, hanno sequestrato un’area comunale adiacente alla stazione ferroviaria ...

... l'ipotesi di reato è quella di gestione, organizzata sotto forma d'impresa totalmente illecita, di un'attività attraverso la quale alcune persone del posto si sono occupati dellae dello ...L'ipotesi di reato è gestionedellae dello smistamento di rifiuti. I militari hanno infatti scoperto una sorta di impresa illecita , costituita da persone del luogo che si sono ...L’ipotesi di reato è quella di gestione, organizzata sotto forma d’impresa totalmente illecita, di un’attività attraverso la quale alcune persone del posto si sono occupati della raccolta e dello ...I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, nel comune di Rosarno, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali, hanno sequestrato un’area comunale adiacente alla stazione ferroviaria ...