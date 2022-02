Quello che il truffatore di Tinder non ci mostra | tutta la fragilità delle donne truffate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ vero, sarebbero servite magari 5 ore per approfondire o magari una serie di 10 episodi per trattare nel migliore dei modi questo argomento. Ma è anche vero, che se decidi di raccontare una storia come quella deldi, non ti puoi fermare ai “meriti” di Simon, un uomo capace di truffare e distruggere la vita di centinaia di. Soprattutto perchè ottieni il risultato opposto. Proprio come era successo quando Cecile, unaprime vittime a raccontare la storia storia sui media, anche oggi, il vero “eroe” diquesta situazione, incredibile ma vero, è il. E’ Simon, per qualcuno persino un genio visto che se l’è cavata con soli 5 mesi di carcere e oggi continua a fareche faceva prima. Dagli ostelli a 1 stella alle case da ...