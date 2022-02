Quel patto anticorruzione che serve alla politica italiana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Emma Bonino ha fatto bene ad auspicare nella sua intervista al quotidiano Domani l’ipotesi che Mario Draghi possa svolgere il ruolo di presidente del Consiglio anche dopo le prossime elezioni politiche. A mio avviso, l’”intransigenza” di Draghi potrebbe continuare a far bene all’Italia e a stimolare un processo di emulazione nei partiti politici di maggioranza e di opposizione, soprattutto se sarà capace di rispettare tutti gli obiettivi pianificati dal Pnrr per il 2022 come ha dichiarato nella sua visita a Genova. Le cessioni plurime di crediti di imposta per ristrutturazioni inesistenti, le truffe sul reddito di cittadinanza e sulle false fatturazioni, il racket delle finte vaccinazioni e dei Green pass falsi pagati in criptovalute sono le punte di un iceberg molto vasto su cui anche la politica deve accendere i riflettori. Il sacrosanto rigetto del giustizialismo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Emma Bonino ha fatto bene ad auspicare nella sua intervista al quotidiano Domani l’ipotesi che Mario Draghi possa svolgere il ruolo di presidente del Consiglio anche dopo le prossime elezioni politiche. A mio avviso, l’”intransigenza” di Draghi potrebbe continuare a far bene all’Italia e a stimolare un processo di emulazione nei partiti politici di maggioranza e di opposizione, soprattutto se sarà capace di rispettare tutti gli obiettivi pianificati dal Pnrr per il 2022 come ha dichiarato nella sua visita a Genova. Le cessioni plurime di crediti di imposta per ristrutturazioni inesistenti, le truffe sul reddito di cittadinanza e sulle false fatturazioni, il racket delle finte vaccinazioni e dei Green pass falsi pagati in criptovalute sono le punte di un iceberg molto vasto su cui anche ladeve accendere i riflettori. Il sacrosanto rigetto del giustizialismo ...

