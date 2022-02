Quanto oro c’è nel mondo e perché è così prezioso

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’oro è il materialeper antonomasia. È noto e apprezzato dall’uomo fin dalla preistoria. E quasi tutte le culture lo hanno ritenuto e lo ritengono un bene, per la sua brillantezza, per la sua purezza e per la sua rarità. Molti studiosi pensano che sia stato il primo metallo mai usato dalla specie umana. Fu dunque sfruttato anche prima del rame per la manifattura di ornamenti, gioielli e oggetti rituali. Una pepita d’oro (Pixabay) – curiosauro.itOro, il materialeche incanta l’uomo L’oro è citato nei testi egizi a partire dal faraone Den, della prima dinastia egizia, intorno al 3000 a.C.: questa è la prima testimonianza storica che abbiamo sull’uso del materiale. Ma era conosciuto e apprezzato anche prima, come dimostrano numerosi reperti archeologici. E per tutta la storia dell’uomo questo materiale ha ...