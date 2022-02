Quando ricomincia il curling alle Olimpiadi? Domani Italia-Gran Bretagna! Programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia ha ancora negli occhi la splendida medaglia d’oro conquistata da Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno regalato emozioni a non finire sul ghiaccio della capitale cinese, facendo esplodere l’amore per questo sport alle nostre latitudini e affascinando una Nazione intera. La coppia tricolore è salita sul gradino più alto del podio da imbattuta, conquistando undici vittorie consecutive e demolendo tutte le corazzate internazionali con una leggerezza disumana. L’Italia vuole continuare a sognare e da Domani (giovedì 10 febbraio) tiferà per il quartetto maschile. Amos Mosaner tornerà in campo per affiancare lo skip Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. La squadra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ha ancora negli occhi la splendida medaglia d’oro conquistata da Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo didoppio mistoInvernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno regalato emozioni a non finire sul ghiaccio della capitale cinese, facendo esplodere l’amore per questo sportnostre latitudini e affascinando una Nazione intera. La coppia tricolore è salita sul gradino più alto del podio da imbattuta, conquistando undici vittorie consecutive e demolendo tutte le corazzate internazionali con una leggerezza disumana. L’vuole continuare a sognare e da(giovedì 10 febbraio) tiferà per il quartetto maschile. Amos Mosaner tornerà in campo per affiancare lo skip Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. La squadra ...

