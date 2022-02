Qual è la vera storia di Anna Delvey, la truffatrice che ha ispirato la nuova serie di Shonda Rhimes (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il suo vero nome è Anna Sorokin. Classe 1991, nata il 23 gennaio in Russia e cresciuta in Germania. Chi è? Una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo. Questa ragazza, infatti, nel periodo dal 2013 al 2017 ... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il suo vero nome èSorokin. Classe 1991, nata il 23 gennaio in Russia e cresciuta in Germania. Chi è? Una delle più abili truffatrici dell'ultimo secolo. Questa ragazza, infatti, nel periodo dal 2013 al 2017 ...

Advertising

giuffrida_a : RT @giuffrida_a: ‘Julienne’, ha per tema il rapporto tra madre e figlia. “Florinne è figlia di Julienne, ma è stata adottata da Lara. Qual… - arcobalena7 : Boh una cosa la posso dire? Baru' e' falso. Perche' tra tutte ste versioni se non si sa qual'e la vera un motivo c'… - alecat01118439 : @GiuliaCortese1 una sola dice di non conoscere la matrice. Tutta italia invece lo sa bene qual'è. Di vera disonesta ce n'è solo una... - 963_fr : RT @Elenoare_60_: Sai qual é la vera tristezza? Diventare un abitudine!!!???? - sereemaiorana : RT @ruggesmile: qual è la coppia più bella e vera di questa edizione? e perché proprio quella formata da Alex e Cosmary? #cosmex #amici21… -