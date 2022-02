Psicologa si introduce da una finestra nella casa di un' anziana | arrestata dai carabinieri

Advertising

Forte è stato lo stupore quando, procedendo all'identificazione dell'intrusa, i militari hanno scoperto che si trattava addirittura di una professionista del settore sanitario, una...Nel primo verso siil protagonista (un essere umano, un animale, un oggetto…). Nel ... Ansia sociale: come superarla con i consigli dellaguarda le foto Leggevo tanto, libri e ...Sarzana (La Spezia), 9 febbraio 2022 - Si è introdotta nella casa di un'anziana forzando la ... che si trattava addirittura di una professionista del settore sanitario, una psicologa residente in ...L’intrusa si era introdotta in casa dopo aver forzato una finestra. Nel forzare il serramento si fa male ad una mano e lascia evidenti tracce di sangue sul pavimento.