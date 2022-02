PSG, occhi su Paquetà: un affare da 80 milioni di euro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) lI PSG è interessato a Paquetà. Un affare che può concludersi sulla base di 80 milioni. Le ultime sul possibile colpo Stando a quanto riportato da “L’Equipe”, l’interesse del PSG per Lucas Paquetá non è di certo un mistero. Il Direttore Sportivo dei parigini è l’uomo che ha portato il brasiliano in europa (gennaio 2019, ndr) al Milan, e il suo rapporto con il talentuoso centrocampista del Lione è speciale, spiega il portale transalpino. Il presidente Aulas vorrebbe (almeno) 80 milioni di euro per il nazionale verdeoro, il club qatariota prepara l’assalto per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) lI PSG è interessato a. Unche può concludersi sulla base di 80. Le ultime sul possibile colpo Stando a quanto riportato da “L’Equipe”, l’interesse del PSG per Lucas Paquetá non è di certo un mistero. Il Direttore Sportivo dei parigini è l’uomo che ha portato il brasiliano inpa (gennaio 2019, ndr) al Milan, e il suo rapporto con il talentuoso centrocampista del Lione è speciale, spiega il portale transalpino. Il presidente Aulas vorrebbe (almeno) 80diper il nazionale verdeoro, il club qatariota prepara l’assalto per l’estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

