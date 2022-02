PSG: nuovo feeling tra Pochettino e Messi VIDEO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'allenatore del Paris Saint-Germain, Pochettino coccola l'attaccante Messi: "Straordinario, è il migliore". Leggi su calciomercato (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'allenatore del Paris Saint-Germain,coccola l'attaccante: "Straordinario, è il migliore".

Advertising

sportli26181512 : PSG: nuovo feeling tra Pochettino e Messi VIDEO: L'allenatore del Paris Saint-Germain, Pochettino coccola l'attacca… - serieAnews_com : #Milan, #Donnarumma racconta l'addio al club: 'L'ultima volta che mi hanno chiamato lo hanno fatto per dirmi che av… - fabio78official : @RossoneroCinico @AloBrasil1974 Mbappe' va via a zero pensa al danno economico del PSG, c'è né saranno sempre di pi… - infoitsalute : Psg, nuovo stop per Sergio Ramos: le sue condizioni - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, nuovo accordo a sorpresa per l'attaccante - -