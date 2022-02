Protesta contro il caro energia: giovedì Mura al buio per un’ora (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. Per un’ora le Mura di Città Alta resteranno al buio per Protestare contro i rincari dell’energia. Sono diversi i Comuni che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Anci e Bergamo non fa eccezione: nella serata di giovedì 10 febbraio, dalle 20 alle 21, verranno spenti i riflettori che illuminano le Mura venete. Le Amministrazioni comunali delle grandi città lasceranno senza luce i monumenti più rappresentativi per lanciare una Protesta simbolica al Governo perché fornisca risposte più efficaci sul tema dell’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’energia. Anci ha lanciato l’allarme nei giorni scorsi, contemporaneamente sottolineando le difficoltà che si trovano ad affrontare cittadini e imprese – con ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. Perledi Città Alta resteranno alperrei rincari dell’. Sono diversi i Comuni che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’Anci e Bergamo non fa eccezione: nella serata di10 febbraio, dalle 20 alle 21, verranno spenti i riflettori che illuminano levenete. Le Amministrazioni comunali delle grandi città lasceranno senza luce i monumenti più rappresentativi per lanciare unasimbolica al Governo perché fornisca risposte più efficaci sul tema dell’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’. Anci ha lanciato l’allarme nei giorni scorsi, contemporaneamente sottolineando le difficoltà che si trovano ad affrontare cittadini e imprese – con ...

