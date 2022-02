Proprietà discarica Cortac | qui mai rifiuti solidi urbani

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Escludo categoricamente il discorso sui”. Valter Ciaraffoni, titolare della societàproprietaria di un impianto di smaltimento diinerti sulla via Laurentina, ha smentito che nella ex Cava Covalca possa sorgere ladi Roma dove interrare gli scarti del trattamento dei.” “Il no definitivo è arrivato nel corso di una seduta della commissione Ambiente del Municipio IX, che ha affrontato il destino futuro dell’impianto dopo che a dicembre ha ottenuto dalla Regione Lazio il parere di compatibilità ambientale per l’ampliamento. Il sito dellaera tra quelli contenuti nell’analisi condotta e firmata nel dicembre 2019 da Regione, Città Metropolitana di Roma e Roma ...