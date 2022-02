Proposta finalmente accettata | Cristina D’Avena ha detto sì | la telefonata l’ha convinta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)e l’emozionantedelle ultime ore: è arrivata la conferma definitiva, ecco tutti i dettagli della vicenda.(Fonte: Gian Mattia D’Alberto)Nelle ultime settimane, la presenza diera stata fortemente richiesta al 72esimo Festival di Sanremo. La, tuttavia, non è andata in porto, scatenando la delusione cocente dei fan. Nonostante ciò, sembrerebbe che la cantante sia pronta a lanciarsi in una nuova avventura.Una conferenza stampa live ha infatti rivelato la sua presenza a “Il cantante mascherato”, lo show di Milly Carlucci che andrà in onda venerdì 11 febbraio su Rai 1. “É tutto pronto”:e la nuova eccitanteMilly ...

Advertising

tizianantonella : RT @glfelicetti: Voto storico! ?? Animali e ambiente vengono finalmente riconosciuti nella nostra #Costituzione! A 24 anni da prima propost… - MonikaNikyta : RT @LAVonlus: È un risultato storico! ?? Animali e ambiente vengono finalmente riconosciuti nella nostra #Costituzione! A 24 anni dalla nos… - ConcettaFilippo : RT @LAVonlus: È un risultato storico! ?? Animali e ambiente vengono finalmente riconosciuti nella nostra #Costituzione! A 24 anni dalla nos… - lockifra : RT @glfelicetti: Voto storico! ?? Animali e ambiente vengono finalmente riconosciuti nella nostra #Costituzione! A 24 anni da prima propost… - camel750 : RT @glfelicetti: Voto storico! ?? Animali e ambiente vengono finalmente riconosciuti nella nostra #Costituzione! A 24 anni da prima propost… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta finalmente

Specialmag.it

...diventa un principio fondamentale L'Aula della Camera ha definitivamente approvato ladi legge costituzionale che riforma due articoli della Carta, il 9 e il 41 allineandosiad ...Questo grande lavoro di elaborazione eresterà, comunque vada, patrimonio di contenuti e ...investii oltre 40 milioni di euro - concludono - per porre le basi di una città che abbia...“Sono passati 24 anni dalla prima proposta che abbiamo fatto presentare per l’inserimento degli animali nella Costituzione, aprendo la strada che ci avrebbe condotto alla grande conquista di (...) ...Anticipazioni Love is in the air dal 14 al 18 febbraio: Serkan vuole sposare Eda Finalmente il tanto sognato lieto fine tra Eda e Serkan, almeno dal punto ...