Procreazione assistita, nata figlia cestista morto nel 2020 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Civitanova Marche (Macerata), grazie alla fecondazione assistita, è nata Vittoria Pierini, figlia di Francesca Polli e di Vittorio Pierini, 38enne di Porto Recanati (Macerata) che fu 'bandiera' e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A Civitanova Marche (Macerata), grazie alla fecondazione, èVittoria Pierini,di Francesca Polli e di Vittorio Pierini, 38enne di Porto Recanati (Macerata) che fu 'bandiera' e ...

