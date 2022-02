Prezzi benzina, il servito vola a 2 euro al litro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La benzina non si ferma e tocca i 2 euro al litro , nella modalità servito. E' una diretta conseguenza dei decisi rialzi di ieri delle compagnie petrolifere, che oggi ricadono sui Prezzi al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lanon si ferma e tocca i 2al, nella modalità. E' una diretta conseguenza dei decisi rialzi di ieri delle compagnie petrolifere, che oggi ricadono suial ...

Advertising

UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Due raffinerie chiudono negli USA, prezzi benzina in crescita, Biden in calo... - UGiangrieco : Due raffinerie chiudono negli USA, prezzi benzina in crescita, Biden in calo... - Niko_VI : @4everAnnina Ma non hai visto come ha risanato l'economia?!? La benzina non ha mai avuto prezzi così bassi! Il nost… - TommyBrain : Scenari:Due raffinerie chiudono negli USA, prezzi benzina in crescita, Biden in calo… - IacobellisT : Scenari:Due raffinerie chiudono negli USA, prezzi benzina in crescita, Biden in calo… -