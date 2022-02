Presidente Lega Serie A? Circola il nome dell’avvocato Fava (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non solo politici ed ex dirigenti, tra i nomi che Circolano nei corridoi calcistici per il Presidente della Lega Serie A spunta anche quello dell’avvocato Gabriele Fava. Negli ambienti calcistici i dirigenti stanno testando varie ipotesi da portare nella prossima assemblea di Lega, prevista per la prossima settimana. E secondo quando appreso da Calcio e L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Non solo politici ed ex dirigenti, tra i nomi cheno nei corridoi calcistici per ildellaA spunta anche quelloGabriele. Negli ambienti calcistici i dirigenti stanno testando varie ipotesi da portare nella prossima assemblea di, prevista per la prossima settimana. E secondo quando appreso da Calcio e L'articolo

Advertising

AngeloCiocca : Esprimiamo preoccupazione in merito alla vicenda dello scambio di Sms tra la presidente della Commissione… - sportface2016 : +++Lega #SerieA, il presidente Paolo #DalPino si dimette oggi: andrà a vivere negli Usa+++ - CalcioFinanza : Presidente Lega Serie A? Circola il nome dell'avvocato Fava, ex commissario straordinario di Alitalia… - MatteoS11945980 : RT @pensiunat: @matteosalvinimi L’avrebbero fatto anche senza la lega che ormai conta come il due di picche, Ripeto: ? STOP ALLO STATO di E… - carseri : RT @pensiunat: @matteosalvinimi L’avrebbero fatto anche senza la lega che ormai conta come il due di picche, Ripeto: ? STOP ALLO STATO di E… -