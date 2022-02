Premier League 2021/2022: il Manchester City torna al successo, crolla in casa il Tottenham (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quattro i match valevoli per la ventiquattresima giornata di Premier League 2021/2022 e andati in scena nella serata di mercoledì 9 febbraio. Comodo successo per il Manchester City, che supera 2-0 il Brentford. Mahrez apre le danze dal dischetto al 40?, mentre De Bruyne chiude i giochi a 20? dalla fine. crolla in casa il Tottenham, battuto dal Southampton per 3-2. Gli uomini di Conte vanno in vantaggio due volte, prima con un autogol e poi con Son, ma i saints trovano sempre il pareggio e all’82’ addirittura il sorpasso con Adams. La pessima serata per gli spurs diventa ancora peggiore nel recupero, quando viene annullato un gol a Bergwijn per fuorigioco. 1-1 tra Norwich e Crystal Palace, con Zaha che risponde al ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Quattro i match valevoli per la ventiquattresima giornata die andati in scena nella serata di mercoledì 9 febbraio. Comodoper il, che supera 2-0 il Brentford. Mahrez apre le danze dal dischetto al 40?, mentre De Bruyne chiude i giochi a 20? dalla fine.inil, battuto dal Southampton per 3-2. Gli uomini di Conte vanno in vantaggio due volte, prima con un autogol e poi con Son, ma i saints trovano sempre il pareggio e all’82’ addirittura il sorpasso con Adams. La pessima serata per gli spurs diventa ancora peggiore nel recupero, quando viene annullato un gol a Bergwijn per fuorigioco. 1-1 tra Norwich e Crystal Palace, con Zaha che risponde al ...

