"Preferisco i sì che dire sempre di no". Salvini, nuova frecciata alla Meloni: "Il centrodestra? Può aspettare" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Matteo Salvini non ha vaccinato sua figlia di 9 anni: è stato lui stesso a dirlo ai microfoni di The Breakfast Club su Radio Capital. Il leader della Lega ha spiegato che si tratta di "scelte che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo di dibattito politico". La stessa decisione è stata presa anche da Giorgia Meloni, come da lei stessa dichiarato qualche giorno fa. Il numero uno del Carroccio, poi, ha fatto sapere che al momento ci sono questioni piuttosto urgenti da affrontare: "La mia emergenza è approvare un decreto su luce e gas". Senza dimenticare il caos all'interno della coalizione che guida: "Il centrodestra può aspettare una settimana. Poi la mia proposta di partito sul modello di quello repubblicano americano rimane valida. Ma non mi metto a telefono a lavorare sul ..."

