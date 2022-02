Posticipato il tour di Gianna Nannini nei teatri: le nuove date (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È stato Posticipato il tour di Gianna Nannini nei teatri, inizialmente destinato ai palasport e già oggetto di ridimensionamenti nell’ottobre 2021. La rocker senese lo ha comunicato sui social, motivando la scelta “per i problemi che sappiamo” e annunciando, così, il nuovo calendario. Tutte le date del tour di Gianna Nannini nei teatri si terranno nel 2022, con un primo appuntamento il 1° aprile al Teatro Regio di Parma e un’ultima serata il 26 novembre a Mantova presso il Grana Padano Theatre. Ecco il calendario aggiornato. 1/4 PARMA Teatro Regio3/4 ROMA Auditorium Parco Della Musica (sono validi i biglietti del 20/11/2021 al Palazzetto dello Sport)12/4 BERGAMO Teatro Creberg14/4 PADOVA Gran Teatro Geox (sono ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È statoildinei, inizialmente destinato ai palasport e già oggetto di ridimensionamenti nell’ottobre 2021. La rocker senese lo ha comunicato sui social, motivando la scelta “per i problemi che sappiamo” e annunciando, così, il nuovo calendario. Tutte ledeldineisi terranno nel 2022, con un primo appuntamento il 1° aprile al Teatro Regio di Parma e un’ultima serata il 26 novembre a Mantova presso il Grana Padano Theatre. Ecco il calendario aggiornato. 1/4 PARMA Teatro Regio3/4 ROMA Auditorium Parco Della Musica (sono validi i biglietti del 20/11/2021 al Palazzetto dello Sport)12/4 BERGAMO Teatro Creberg14/4 PADOVA Gran Teatro Geox (sono ...

