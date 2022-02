“Portata ad Eurovision | avrebbe fatto vincere l’Italia” | altro che Brividi! – VIDEO

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Manca ancora qualche mese all’inizio dell’ma le polemiche sono già in atto. E il web è quasi totalmente concorde: la canzone da portare a nome delnon è Brividi, e arriva l’ironia dei diretti interessati Su Twitter sta dilagando a macchio d’olio l’hashtag #sanmarino, con riferimento sia ai post di Tananai, il cantante arrivato ultimo a Sanremo che, ironizzando sul social, aveva lanciato l’idea di proporsi per la repubblica indipendente. Alla fine l’idea è stata raccolta, a quanto sembra, da Achille Lauro che ha deciso, a quanto pare, di proporsi per l’unico posto della Repubblica. Ma la diatriba, in realtà, è un’altra. A detta di tantissimi utenti, infatti, la canzone che doveva approdare all’non è ‘Brividi’, apprezzatissima ma non da tutti, ma unbrano ...

Advertising

troppocerebraIe : se lettera di là dal mare l’avessero portata massimo ranieri e gianni morandi insieme avrebbe vinto sia sanremo che l’eurovision - PanicoCarmela : @TrueLoveDany @SanremoESC Fino a qualche anno fa in Italia l'eurovision lo conoscevano in pochi, ora che ne hanno c… - RebsDiary : RT @apoxomenos: se la cantante dell'anno scorso di san marino all'eurovision si è portata flo rida allora tananai deve portare gianni moran… - stcney_ : RT @apoxomenos: se la cantante dell'anno scorso di san marino all'eurovision si è portata flo rida allora tananai deve portare gianni moran… - dr3w_94_ : RT @apoxomenos: se la cantante dell'anno scorso di san marino all'eurovision si è portata flo rida allora tananai deve portare gianni moran… -

Ultime Notizie dalla rete : Portata Eurovision

Eurofestival News

... chi vince il Festival, rappresenta l'Italia alSong Contest, competizione ... La canzone "Ciao Ciao"a Sanremo 2022 "Ciao Ciao", la canzonein gara dalla Rappresentanti di ...... composto da una giacca Spencersu una T - shirt limited edition di Taboo per The Nick e ... dell'Song Contest e durante l'intera tournée americana. Nick Cerioni oggi è uno dei piu' ...Spettacoli e Cultura - Il video (ma per i 3 c'è da attendere. Va ricordato che, sul palco del PalaOlimpico, ascolteremo la canzone in una versione da tre minuti, cioè quelli massimi consentiti dal ...Ci sono Achille Lauro, Francesco Monte e Valerio Scanu tra i big di "Una voce per San Marino" e in lizza per l'Eurovision Song Contest. Il più piccolo Paese al mondo ...