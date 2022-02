Polvere di stelle, il Movimento fondato da Grillo si disgrega (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giuseppe Conte non può essere il leader del Movimento Cinque stelle. A stabilirlo una sentenza del tribunale di Napoli, con la quale sono state annullate le due delibere di modifica dello statuto grillino e si nominava l’ex premier alla del partito. Il motivo sarebbe il mancato raggiungimento del quorum nella votazione. La crisi era già scritta nelle stelle Non fa un bell’effetto vedere Giuseppe Conte, avvocato civilista, protagonista di uno scivolone del genere. Egli infatti, è stato sospeso dal vertice del Movimento Cinque stelle dal Tribunale di Napoli per un errore all’interno dello statuto del partito. Benché tale gruppo sia in preda a una crisi che pare irreversibile, e un evento del genere non desti chissà quale scandalo, la domanda che sorge spontanea agli elettori, è perché la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giuseppe Conte non può essere il leader delCinque. A stabilirlo una sentenza del tribunale di Napoli, con la quale sono state annullate le due delibere di modifica dello statuto grillino e si nominava l’ex premier alla del partito. Il motivo sarebbe il mancato raggiungimento del quorum nella votazione. La crisi era già scritta nelleNon fa un bell’effetto vedere Giuseppe Conte, avvocato civilista, protagonista di uno scivolone del genere. Egli infatti, è stato sospeso dal vertice delCinquedal Tribunale di Napoli per un errore all’interno dello statuto del partito. Benché tale gruppo sia in preda a una crisi che pare irreversibile, e un evento del genere non desti chissà quale scandalo, la domanda che sorge spontanea agli elettori, è perché la ...

Advertising

TheVoiceIsVS : RT @radiocalabriafm: VALERIO SCANU - POLVERE DI STELLE - calalaruta : RT @Cortez1958: @Ettore_Rosato @ItaliaViva @tg2rai Ettore, non vorrei fare il difensore dei grillini ma, voi esperti non avete saputo scriv… - giap87625642 : RT @Cortez1958: @Ettore_Rosato @ItaliaViva @tg2rai Ettore, non vorrei fare il difensore dei grillini ma, voi esperti non avete saputo scriv… - sim7s : RT @Cortez1958: @Ettore_Rosato @ItaliaViva @tg2rai Ettore, non vorrei fare il difensore dei grillini ma, voi esperti non avete saputo scriv… - lvoir : RT @Cortez1958: @Ettore_Rosato @ItaliaViva @tg2rai Ettore, non vorrei fare il difensore dei grillini ma, voi esperti non avete saputo scriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Polvere stelle Operazione 'Polvere di Stelle': le denunce partite dalla Flai Cgil 9.2.2022 - L'operazione 'Polvere di Stelle' contro il caporalato in Veneto, condotta dai carabinieri del Gruppo tutela lavoro di Venezia e dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Vicenza, finisce con l'emissione di ...

Caos M5S, Grillo frena Conte Nel Movimento 5 stelle è suonato un po in questo modo il post pubblicato dal fondatore e garante ... Ma avverte anche che non bisogna mettere la polvere sotto il tappeto: 'Il disastro - dice - affonda ...

Monica Vitti e Alberto Sordi, il duetto in Polvere di stelle - Video Adnkronos Conte, la sentenza a chi conviene? Ritorna in campo il Fondatore. Beppe Grillo con un post esordisce di nuovo come leader M5S e dà la linea dopo il disastro della cancellazione giudiziaria della presidenza di Giuseppe ...

Monica Vitti e gli anni a Messina, tra i bombardamenti e i giochi nello "scantinato" Sul titolo la protagonista di Polvere di stelle precisò sulla “Gazzetta” a Elena G. Polidori: “È un ricordo d’infanzia. Quando stavo a Messina vivevamo con la famiglia in una casa senza riscaldamento.

9.2.2022 - L'operazione 'di' contro il caporalato in Veneto, condotta dai carabinieri del Gruppo tutela lavoro di Venezia e dal nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Vicenza, finisce con l'emissione di ...Nel Movimento 5è suonato un po in questo modo il post pubblicato dal fondatore e garante ... Ma avverte anche che non bisogna mettere lasotto il tappeto: 'Il disastro - dice - affonda ...Ritorna in campo il Fondatore. Beppe Grillo con un post esordisce di nuovo come leader M5S e dà la linea dopo il disastro della cancellazione giudiziaria della presidenza di Giuseppe ...Sul titolo la protagonista di Polvere di stelle precisò sulla “Gazzetta” a Elena G. Polidori: “È un ricordo d’infanzia. Quando stavo a Messina vivevamo con la famiglia in una casa senza riscaldamento.