Poker del Milan: Lazio fuori dalla Coppa Italia

Poker del Milan alla Lazio che questa sera, mercoledì 9 febbraio, esce definitivamente dalla Coppa Italia. I rossoneri impeccabili nel gioco e nell'atteggiamento eliminato i biancocelesti che non hanno tirato nemmeno una volta in porta.

Poker del Milan alla Lazio: com'è andata la partita?

Sicuramente la partita tra Milan e Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, è una gara che i capitolini devono dimenticare il prima possibile. I padroni di casa guidati da mister Pioli sono stati impeccabili e non hanno perdonato nulla ai biancocelesti che hanno commesso molti errori.

