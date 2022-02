Pnrr e Zes | Traettino | presidente di Confindustria Campania | incontra Sgambato | leader regionale della Uil

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si è tenuto oggi un incontro tra ildi, Luigi, il segretario generale Cgil, Nicola Ricci, la segretaria generale Cisl, Doriana Buonavita, il segretario generale Uil, Giovanni Sgambati, finalizzato ad un confronto sull’andamentoeconomiacon specifico riguardo al sistema produttivo. In particolare, l’analisi si è soffermata sulle azioni messe in campo derivanti dalle misure finanziarie pubbliche, nazionali e locali, attualmente esistenti e finalizzate allo sviluppo socio-economico. Ci si è focalizzati anche sullo stato di attuazione dei progetti relativi allae finanziati dal, ...

Ci si è focalizzati anche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla Campania e finanziati dal Pnrr, e sulla situazione della Zes Campania, alla luce dei recenti provvedimenti del Governo e ...siano arricchiti da altre iniziative che vedano quel territorio diventare un punto di riferimento per un intero comparto industriale, approfittando delle opportunità economiche già in piedi come la ...