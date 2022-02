Pnrr | Draghi | ' 500 mln per nuova diga foranea | 7 | 4 mld al terzo valico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Genova, 9 feb. (Adnkronos) - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci consente di investire in progetti di lungo termine e migliorare la sostenibilità ambientale e sociale delle nostre infrastrutture. Nel caso del Porto di Genova, impieghiamo 500 milioni per la, per consentire l'accesso a navi digenerazione, rafforzare la sicurezza, facilitare le manovre. Semplifichiamo le procedure per la pianificazione strategica e riformiamo le regole per le concessioni. Investiamo nell'alta velocità e nel potenziamento del nodo ferroviario di Genova – un cantiere già avviato. I lavori sono in corso anche per quanto riguarda il “”, un investimento da 7,4 miliardi di euro per velocizzare i collegamenti con il nord Italia e il resto d'Europa". Lo ha detto il ...