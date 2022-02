Pmi | sale a 225 mld il valore delle richieste al Fondo di Garanzia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Salgono a oltre 225 miliardi lediper i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati aldiper le PMI. AttraversoItalia di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 32,6 miliardi di euro, su 4.483ricevute. Sono questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazionemisure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia eFinanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.Il Ministero dello Sviluppo Economico e ...

Salgono a oltre 225 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono i 32,6 miliardi di euro, su 4.483 richieste ricevute. Questi i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace.