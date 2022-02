Pioli: «Il derby ci ha dato fiducia ed entusiasmo. Su Giroud e Ibra…» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato al termine della vittoria con Coppa Italia contro la Lazio a San Siro Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset al termine di Milan-Lazio di Coppa Italia: LA PARTITA – «Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquisire fiducia e entusiasmo, abbiamo meritato la vittoria, siamo stati in partita con concentrazione e qualità» Giroud – « Tanti problemi fisici, adesso sta meglio mentalmente e fisicamente, è forte ma è stato importante il lavoro di tutta la squadra. Siamo stati pericolosi e dobbiamo continuare così» IBRAHIMOVIC – «Vive la lontananza con sofferenza perché sa che il momento è importante, ci aiuta con l’atteggiamento e la sua energia e carisma. Ci auguriamo torni il prima possibile. Lo spirito ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tecnico del Milan Stefanoha parlato al termine della vittoria con Coppa Italia contro la Lazio a San Siro Queste le parole di Stefanoai microfoni di Mediaset al termine di Milan-Lazio di Coppa Italia: LA PARTITA – «Abbiamo approfittato della vittoria nelper acquisire, abbiamo meritato la vittoria, siamo stati in partita con concentrazione e qualità»– « Tanti problemi fisici, adesso sta meglio mentalmente e fisicamente, è forte ma è stato importante il lavoro di tutta la squadra. Siamo stati pericolosi e dobbiamo continuare così» IBRAHIMOVIC – «Vive la lontananza con sofferenza perché sa che il momento è importante, ci aiuta con l’atteggiamento e la sua energia e carisma. Ci auguriamo torni il prima possibile. Lo spirito ...

Advertising

carlolaudisa : Un travolgente #Milan spazza via la #Lazio in 45’. Speedy #Leao, #Giroud (un’altra doppietta) e poi #Kessie portano… - acmilan : ??? 'We must be able to go beyond our limits.' The Boss' pre-match thoughts ahead of #InterMilan ??? 'Dobbiamo ri… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: 'Mi sento bene al #Milan, potrei rimanere qui per sempre. #Ibrahimovic? Risorsa importante e mai… - gb46290720 : RT @MilanNewsit: Pioli a MilanTv: 'I derby sono partite belle da preparare e giocare. Vedere i tifosi felici è bellissimo' - ACMilanInside_ : ?? DICHIARAZIONI POST PARTITA ?? ??? PIOLI a MILANTV - un altro derby milanese interessante?? #milanlazio #milan… -