Pillon usa lo smartphone per dire agli altri di fare il rosario e non usare lo smartphone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un pensiero profondo. Talmente profondo da colpirsi da solo. E così il senatore in paPillon, Simone Pillon, si rende protagonista di una grossolana e paradossale gaffe sui social. In un tweet pubblicato durante l’ora di pranzo, il parlamentare della Lega ha voluto condividere sui suoi profili social un messaggio contro l’alienazione provocata dal continuo utilizzo degli smartphone, realizzando uno straordinario (si fa per dire) paragone con la preghiera. Peccato che la pubblicazione di quel post (così come molti altri presenti sui suoi canali nelle molte piattaforme social), il senatore del Carroccio abbia utilizzato un iPhone. Pillon usa lo smartphone per dire agli altri di non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un pensiero profondo. Talmente profondo da colpirsi da solo. E così il senatore in pa, Simone, si rende protagonista di una grossolana e paradossale gaffe sui social. In un tweet pubblicato durante l’ora di pranzo, il parlamentare della Lega ha voluto condividere sui suoi profili social un messaggio contro l’alienazione provocata dal continuo utilizzo degli, realizzando uno straordinario (si fa per) paragone con la preghiera. Peccato che la pubblicazione di quel post (così come moltipresenti sui suoi canali nelle molte piattaforme social), il senatore del Carroccio abbia utilizzato un iPhone.usa loperdi non ...

