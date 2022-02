"Piccoli uomini": Gabriele Muccino difende Emma dalle critiche alle 'gambe importanti' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Piccoli uomini". Così Gabriele Muccino risponde alla polemica attorno alle 'gambe importanti' in atto tra Emma Marrone e il giornalista Davide Maggio. Nelle scorse ore, infatti, quest'ultimo ha criticato la scelta della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "". Cosìrisponde alla polemica attorno' in atto traMarrone e il giornalista Davide Maggio. Nelle scorse ore, infatti, quest'ultimo ha criticato la scelta della...

Advertising

GabrieleMuccino : “Gambe importanti?!”. Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a compre… - Antonella_Soldo : In un paese di piccoli uomini à la @gasparripdl pronti ad aprire bocca solo per nostalgia di un mondo arretrato e v… - _aange__ : RT @GabrieleMuccino: “Gambe importanti?!”. Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprende… - marcobrown55 : RT @GabrieleMuccino: “Gambe importanti?!”. Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprende… - oronellemani_ : RT @GabrieleMuccino: “Gambe importanti?!”. Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprende… -