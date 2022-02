Pensioni anticipate 2022: quali sono gli scivoli per smettere prima di lavorare (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Governo e Sindacati sono già a lavoro sulla Riforma Pensioni per il 2023, quella che dovrebbe consentire ai lavoratori di smettere di lavorare senza eccessive penalizzazioni sull’assegno. Per il momento la situazione è piuttosto ingarbugliata e l’incontro di lunedì scorso tra le due parti non ha prodotto niente di significante. Sarà insomma una lunga battaglia e occorrerà attendere prima di capire in quali modi si potrà andare in pensione anticipata il prossimo anno. Adesso, però, concentriamoci sulle Pensioni anticipate del 2022 e cerchiamo di individuare tutti i modi alternativi a Quota 102 per poter andare anzitempo in pensione. Parliamo di scivoli, soluzione a portata di mano per alcune categorie di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Governo e Sindacatigià a lavoro sulla Riformaper il 2023, quella che dovrebbe consentire ai lavoratori didisenza eccessive penalizzazioni sull’assegno. Per il momento la situazione è piuttosto ingarbugliata e l’incontro di lunedì scorso tra le due parti non ha prodotto niente di significante. Sarà insomma una lunga battaglia e occorrerà attenderedi capire inmodi si potrà andare in pensione anticipata il prossimo anno. Adesso, però, concentriamoci sulledele cerchiamo di individuare tutti i modi alternativi a Quota 102 per poter andare anzitempo in pensione. Parliamo di, soluzione a portata di mano per alcune categorie di ...

