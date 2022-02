Pedofilia nel clero, Ratzinger difeso dai suoi uomini: “L’accusa di aver insabbiato è assurda. Si vuol distruggere la sua persona col fango” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Chi lo conosce sa che L’accusa di aver mentito e? assurda. Si deve distinguere tra commettere un errore e mentire”. Il giorno dopo la pubblicazione della lettera in cui Benedetto XVI ha respinto L’accusa di aver coperto quattro casi di Pedofilia del clero quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga, dal 1977 al 1981, è la persona a lui più vicina a svelare i retroscena di queste ultime settimane, infuocate per il monastero Mater Ecclesiae (dove il papa emerito vive da nove anni, dopo le dimissioni dell’11 febbraio 2013). Monsignor Georg Ga?nswein, segretario particolare di Ratzinger dal 2003 e prefetto della Casa Pontificia, non ci sta a far passare Benedetto XVI per un insabbiatore: “Chi gli e? stato vicino sa bene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Chi lo conosce sa chedimentito e?. Si deve distinguere tra commettere un errore e mentire”. Il giorno dopo la pubblicazione della lettera in cui Benedetto XVI ha respintodicoperto quattro casi didelquando era arcivescovo di Monaco e Frisinga, dal 1977 al 1981, è laa lui più vicina a svelare i retroscena di queste ultime settimane, infuocate per il monastero Mater Ecclesiae (dove il papa emerito vive da nove anni, dopo le dimissioni dell’11 febbraio 2013). Monsignor Georg Ga?nswein, segretario particolare didal 2003 e prefetto della Casa Pontificia, non ci sta a far passare Benedetto XVI per unre: “Chi gli e? stato vicino sa bene ...

