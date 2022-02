Pechino 2022, terza giornata short track oggi in tv: orari e diretta streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma e gli orari della terza giornata dello short track alle Olimpiadi di Pechino 2022, di scena oggi mercoledì 9 febbraio con ancora tante emozioni in chiave Italia. Si assegna infatti il titolo dei 1500 metri maschili, che apriranno la giornata alle 12:00 italiane (le 19:00 locali): in pista per i quarti di finale Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser che cercheranno di avanzare fino alle finali che chiuderanno il programma alle 14:20. Nel mezzo però spazio anche alle batterie dei 1000 metri femminili, dove Arianna Fontana torna in gara dopo lo storico oro nei 500 metri: con la dieci volte medagliata olimpica ci sarà anche Cynthia Mascitto. Di scena anche le semifinali della staffetta femminile, con ancora ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma e glidelladelloalle Olimpiadi di, di scenamercoledì 9 febbraio con ancora tante emozioni in chiave Italia. Si assegna infatti il titolo dei 1500 metri maschili, che apriranno laalle 12:00 italiane (le 19:00 locali): in pista per i quarti di finale Pietro Sighel, Yuri Confortola e Luca Spechenhauser che cercheranno di avanzare fino alle finali che chiuderanno il programma alle 14:20. Nel mezzo però spazio anche alle batterie dei 1000 metri femminili, dove Arianna Fontana torna in gara dopo lo storico oro nei 500 metri: con la dieci volte medagliata olimpica ci sarà anche Cynthia Mascitto. Di scena anche le semifinali della staffetta femminile, con ancora ...

