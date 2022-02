Pechino 2022, slittino doppio maschile oggi in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv delle due manche dello slittino doppio maschile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Dopo singolo maschile e femminile, appuntamento con il doppio che si svolgerà su due run. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner punteranno all’impresa podio. Atleti al via a partire dalle ore 13.20 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 14.35. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO La diretta tv – La gara verrà trasmessa su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delle due manche delloai Giochi Olimpici invernali di. Dopo singoloe femminile, appuntamento con ilche si svolgerà su due run. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner punteranno all’impresa podio. Atleti al via a partire dalle ore 13.20 italiane per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 14.35. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL REGOLAMENTO IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI 9 FEBBRAIO Latv – La gara verrà trasmessa su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - UgoBaroni : RT @sportface2016: #Pechino2022, gli italiani in gara mercoledì #9febbraio - sportface2016 : #Pechino2022, oggi in tv la gara di doppio maschile di #slittino: ecco canale, orario e come vederla #Beijing2022… -