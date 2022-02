Pechino 2022: i risultati aggiornati giorno per giorno, tutte le medaglie assegnate (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attesa è finita. Venerdì 4 febbraio si accende il braciere olimpico, momento che darà il via ufficialmente alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Ma già da mercoledì 2 febbraio si comincia con le prime gare, l‘Italia sarà protagonista da giovedì 3 febbraio con il torneo di doppio misto di curling. Sportface.it vi terrà aggiornati, notte e giorno, su tutto quello che accade in Cina: dirette scritte, risultati, parole dei protagonisti, programmi e tanto altro. Qui sotto potrete trovare i risultati aggiornati giorno per giorno, con tutte le medaglie assegnate per non perdervi davvero nulla di questa edizione olimpica ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attesa è finita. Venerdì 4 febbraio si accende il braciere olimpico, momento che darà il via ufficialmente alle Olimpiadi invernali di. Ma già da mercoledì 2 febbraio si comincia con le prime gare, l‘Italia sarà protagonista da giovedì 3 febbraio con il torneo di doppio misto di curling. Sportface.it vi terrà, notte e, su tutto quello che accade in Cina: dirette scritte,, parole dei protagonisti, programmi e tanto altro. Qui sotto potrete trovare iper, conleper non perdervi davvero nulla di questa edizione olimpica ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - OA_Sport : I pettorali di tutte le slalomiste in gara - infoitsport : VIDEO Curling, oro nel doppio misto italiano a Pechino 2022: i festeggiamenti in piazza a Cortina -