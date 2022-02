Pd, Battaglia: Estate Romana, investimento di identità e umanità (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Un investimento di quasi 2 milioni e mezzo di euro per riaccendere una città che ancora fatica a livello economico e sociale, ma anche una viva attenzione a quel mondo culturale che da sempre arricchisce i nostri territori con iniziative ed eventi.” “L’audizione di stamattina in commissione Politiche culturali dell’assessore Gotor è testimonianza di un impegno importante dell’amministrazione tutta a garantire un parziale ritorno alla normalità: un investimento sulla comunità di umanità e identità.” “Anche l’attenzione data al centenario di Pasolini, cui hanno risposto con entusiasmo e partecipazione anche i Municipi della Capitale nell’ambito delle loro specifiche programmazioni culturali, è un segnale di unità programmatica e linea di indirizzo condivisa che ci fa sperare nell’avvio di una stagione di cultura ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Undi quasi 2 milioni e mezzo di euro per riaccendere una città che ancora fatica a livello economico e sociale, ma anche una viva attenzione a quel mondo culturale che da sempre arricchisce i nostri territori con iniziative ed eventi.” “L’audizione di stamattina in commissione Politiche culturali dell’assessore Gotor è testimonianza di un impegno importante dell’amministrazione tutta a garantire un parziale ritorno alla normalità: unsulla comunità di.” “Anche l’attenzione data al centenario di Pasolini, cui hanno risposto con entusiasmo e partecipazione anche i Municipi della Capitale nell’ambito delle loro specifiche programmazioni culturali, è un segnale di unità programmatica e linea di indirizzo condivisa che ci fa sperare nell’avvio di una stagione di cultura ...

