Paulo Dybala, la fidanzata Oriana Sabatini si mostra sui social con il volto insanguinato ma rassicura i follower (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Attimi di apprensione per Oriana Sabatini. La fidanzata di Paulo Dybala, ieri 8 febbraio, si è mostrata sui social con il volto insanguinato e una vistosa ferita al centro della fronte. I fan – 5.6 milioni di Instagram – si sono immediatamente preoccupati: “Vinco sempre io”, ha scritto l‘attrice e modella argentina rassicurandoli. Per fortuna, dunque, nulla di grave. La 25enne ha ricevuto un colpo in testa durante un allenamento ma sta già meglio. Dybala e Sabatini fanno coppia dal 2018. Circa un anno fa, rispondendo ad alcune domande su Instagram, la fidanzata dell’attaccante della Juventus aveva rivelato: “Io bisessuale? Se proprio devo attaccarmi un’etichetta allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Attimi di apprensione per. Ladi, ieri 8 febbraio, si èta suicon ile una vistosa ferita al centro della fronte. I fan – 5.6 milioni di Instagram – si sono immediatamente preoccupati: “Vinco sempre io”, ha scritto l‘attrice e modella argentinandoli. Per fortuna, dunque, nulla di grave. La 25enne ha ricevuto un colpo in testa durante un allenamento ma sta già meglio.fanno coppia dal 2018. Circa un anno fa, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ladell’attaccante della Juventus aveva rivelato: “Io bisessuale? Se proprio devo attaccarmi un’etichetta allora ...

