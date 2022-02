Pattinaggio artistico, Pechino 2022: sospetto doping su Kamila Valieva. L’indiscrezione (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si fa ancora più delicato il quadro riguardo alla Cerimonia di premiazione del Team event, prima prova di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022, rito rimandato più volte per non precisati “problemi di tipo legale”. Nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio infatti, insidegamez ha lanciato una notizia davvero pesante che, se confermata, avrebbe dei risvolti clamorosi. Secondo la testata britannica infatti sembra che al centro della disputa ci sia la giovanissima primatista mondiale Kamila Valieva che, stando a delle fonti raccolte da Duncan Mackay, sarebbe risultata positiva a un test anti doping. La questione è spinosa e terribilmente controversa, soprattutto per l’età della pattinatrice. La nativa di Kazan è infatti minorenne e, in quanto tale, secondo le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si fa ancora più delicato il quadro riguardo alla Cerimonia di premiazione del Team event, prima prova dialle Olimpiadi di, rito rimandato più volte per non precisati “problemi di tipo legale”. Nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio infatti, insidegamez ha lanciato una notizia davvero pesante che, se confermata, avrebbe dei risvolti clamorosi. Secondo la testata britannica infatti sembra che al centro della disputa ci sia la giovanissima primatista mondialeche, stando a delle fonti raccolte da Duncan Mackay, sarebbe risultata positiva a un test anti. La questione è spinosa e terribilmente controversa, soprattutto per l’età della pattinatrice. La nativa di Kazan è infatti minorenne e, in quanto tale, secondo le ...

