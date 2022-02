Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | Michal Brezina annuncia il ritiro dalle competizioni

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo lo sfortunato short program individuale a, dove non è riuscito a passare il taglio per il libero,, veterano di, hato il suoufficiale. La notizia è stata diffusa dal diretto interessato con un lungo post pubblicato su instagram. Il ceco, portabandiera in questa rassegna a cinque cerchi, ha scelto quattro foto ritraenti le sue quattro esperienze olimpiche, da Vancouver 2010 a, scrivendo tutte le sue sensazioni nella caption: “Fin dall’inizio è stato un mio sogno diventare un olimpionico, non mi sarei mai aspettato dodici anni fa, quando ho partecipato alle mie prime Olimpiadi, di ...

Eppure, uno come Yuzuru Hanyu non va mai dato per vinto . E lo dimostrano i precedenti, uno tra tutti i leggendari Mondiali di Helsinki 2017, dove il nostro riuscì a recuperare undici punti dalla ...Kamila Valieva, il fenomeno russo delai Giochi di Pechino Lifestyle 08 Feb 2022 Viktoria Rjabikova Catherine Ivill/Getty Images A 15 anni, la giovane atleta di Kazan ha fatto la storia del, ...Piccolo giallo a Pechino 2022. La Cerimonia di premiazione del team event, la prima prova delle gare di pattinaggio di figura, è stata rinviata per la seconda volta. Il rito era inizialmente ...Ma il pattinaggio artistico – come lo sport in generale – è così, imprevedibile e beffardo. Il passaggio a vuoto sanguinoso del pattinatore migliore di tutti i tempi nel quadruplo salchow, unico neo ...