Pattinaggio artistico | Pechino 2022 | Hanyu | il libero e il rebus quadruplo axel per la rimonta

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se qualcuno solo alla vigilia diavesse ipotizzato di ritrovare dopo lo short Yuzuruin ottava posizione a ben diciotto lunghezze dal primo posto ci si saremmo fatti, tutti, una grassissima risata. Ma il– come lo sport in generale – è così, imprevedibile e beffardo. Il passaggio a vuoto sanguinoso del pattinatore migliore di tutti i tempi nelsalchow, unico neo di un programma di estrema qualità, e la sua relativa distanza con il podio cambierà probabilmente le sorti dell’intera gara anche nel segmento più lungo, pianificato per le 2:30 di giovedì 10 febbraio. E il motivo è presto spiegato: il nipponico, a causa del suo piazzamento, scenderà sul ghiaccio nel penultimo gruppo di lavoro e, a seconda della sua prestazione, i diretti ...

Kamila Valieva, il fenomeno russo del pattinaggio artistico ai Giochi di Pechino Lifestyle 08 Feb 2022 Viktoria Rjabikova Catherine Ivill/Getty Images A 15 anni, la giovane atleta di Kazan ha fatto la storia del pattinaggio artistico.