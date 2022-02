Passo epocale sulla fusione nucleare: «Come una mini-stella sulla Terra». La ricercatrice italiana: «Può essere l’energia del futuro» – Il video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cinque secondi sono bastati a produrre 59 megajoule di energia. L’equivalente di 11 megawatt di potenza. È il risultato empirico dell’esperimento avvenuto nel reattore europeo Jet – Joint European Torus – il 9 febbraio. Si tratta di una quantità di energia doppia rispetto a quella ottenuta dallo stesso reattore sperimentale 25 anni fa: un segnale che la strada per la produzione di energia dalla fusione nucleare è percorribile. Di fatto, è stato riprodotto sulla Terra il processo energetico che alimenta le stelle. «La fusione – si legge in un comunicato diffuso dal Cnr – promette, nel lungo termine, di essere una fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando piccole quantità di combustibile reperibili ovunque sulla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cinque secondi sono bastati a produrre 59 megajoule di energia. L’equivalente di 11 megawatt di potenza. È il risultato empirico dell’esperimento avvenuto nel reattore europeo Jet – Joint European Torus – il 9 febbraio. Si tratta di una quantità di energia doppia rispetto a quella ottenuta dallo stesso reattore sperimentale 25 anni fa: un segnale che la strada per la produzione di energia dallaè percorribile. Di fatto, è stato riprodottoil processo energetico che alimenta le stelle. «La– si legge in un comunicato diffuso dal Cnr – promette, nel lungo termine, diuna fonte di elettricità quasi illimitata, utilizzando piccole quantità di combustibile reperibili ovunque...

