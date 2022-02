Paolo Bonolis al veleno contro Amadeus | “Quando ho fatto io Sanremo …”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Festival diè finito eha portato a casa un incredibile risultato. Alla sua terza conduzione, non è sembrato afstanco ma, tutt’altro, sembrava imperniato di uno straordinario vigore e di una incredibile freschezza, ha saputo rinnovarsi entusiasmando il pubblico sia quello in sala che quello a casa che sui social ha decretato il successo di un artista che ha conosciuto, nella sua vita professionale, molti alti e bassi. Ma a qualcuno questo successo così strepitoso non va giù e, tra chi non intende parlare solo dei meriti dima anche di tutto il contorno per ridimensionare un po’ il risultato entusiasmante, c’èche ha rilasciato alcune dichiarazioni dalle quali si evince che qualcosa da ridire ce l’ha. Vediamo cosa ha detto il conduttore ...

Advertising

ParliamoDiNews : Paolo Bonolis, spunta il nome del super vip che ci ha provato con lui: è famosissimo - - zazoomblog : IL TRIONFO DEL FESTIVAL DI SANREMO E DI AMADEUS: ECCO PERCHÈ PAOLO BONOLIS HA TORTO - #TRIONFO #FESTIVAL #SANREMO… - CateAat : @DeviStareCalmo Paolo Bonolis ... LA QUALUNQUE - bubinoblog : IL TRIONFO DI SANREMO 2022, PERCHE' PAOLO BONOLIS HA TORTO - zazoomblog : Paolo Bonolis sminuisce il successo di Amadeus: Sanremo ora è più facile di quando l’ho fatto io” - #Paolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Avanti un altro pure di sera si ferma. Come fa sapere in anteprima il blog di Davide Maggio il programma die Luca Laurenti non andrà più in onda su Canale 5 a partire da domenica 13 febbraio 2022. Al suo posto è previsto in palinsesto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. Film che si ...non ci sta e sulla scia delle recenti dichiarazioni della moglie Sonia Bruganelli, nel corso di una ospitata a "Facciamo finta che", programma radiofonico di R101 condotto da Maurizio ...Ma a qualcuno questo successo così strepitoso non va giù e, tra chi non intende parlare solo dei meriti di Amadeus ma anche di tutto il contorno per ridimensionare un po’ il risultato entusiasmante, c ...A svelarlo in anteprima è Davide Maggio sul suo blog dedicato a tutto ciò che avviene in televisione: pare che il programma condotto dall’esplosivo duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà ...