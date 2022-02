(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goranè un attaccante dele come tale ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club emiliano, al quale è passato nei minuti finali del calciomercato di gennaio, dal Genoa. “Emozioni grandi, mi fa piacere essere qua, è una grande società e una squadra molto importante nel calcio italiano.di aiutare e di fare cose belle per riportare il”. “Ac’è la, in campionato e in Italia, è una società importante. Ci sono passati tanti campioni, per questo ho fatto questa scelta.mi è sempre piaciuta anche quando venivo a giocarci contro, erano sempre partite molto difficili ed era un ambiente bellissimo, uno stadio bello e unameravigliosa. Per ...

Advertising

napolista : Pandev: «Ho scelto il Parma perché qui c’è la storia, spero di riportarlo dove merita» Ai canali ufficiali del clu… - sportli26181512 : Pandev: 'A questa età solo la passione ti dà la spinta, ho scelto io di andare via' -

Ultime Notizie dalla rete : Pandev scelto

..., una bandiera, è andato via e con lui è partito anche Caicedo , mai inserito veramente ... " Serve una marcia da qualificazione europea e forse per questo motivo la proprietà haun ds e ...... e probabilmente anche per questo il club hadi puntare su giocatori importanti e d'esperienza'. Sono arrivate altre offerte da altri club? 'A prescindere dal fatto chenon sarebbe ...Debutto ufficiale per Pandev e Simy davanti ai microfoni ... Ci sono passati tanti campioni, per questo ho fatto questa scelta. Parma mi è sempre piaciuta anche quando venivo a giocarci contro, erano ...Probabili formazioni Serie B, 5-6 febbraio 2022: le scelte e le mosse dei tecnici in vista delle partite valide per la 21^ giornata di campionato.