“Panathlon Club Benevento” | riconferma per la presidente VItale

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta il giorno 8 febbraio l’Assemblea elettiva deldiper il rinnovo delle cariche sociali. È stata rieletta, per il biennio 2022/2024, Danila, figlia di uno dei Soci fondatori, nonché storico Segretario del, Romolo. L’assemblea è stata presieduta dall’avv.Mario Collarile, dopo la relazione morale dellauscente si è passati alla votazione, Danilaè stata rieletta all’unanimità. Il Consiglio direttivo per il biennio 2022/2024 sarà formato da: Ugo Politi, Gemma Splendiani, Giacomo Verdicchio, Gerardo Lombardi, Giovanni Vetrone e Loredana De Nisco, di diritto entrano a far parte i past President Michele Manzo e Stefano De ...

