Pallavolo: rinviata la gara tra Accademia e APD Todo Sport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Slitta ancora il ritorno all’attività agonistica per l’Accademia Volley. Su richiesta della APD Todo Sport, la Federazione ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra la formazione calabrese e la squadra giallorossa prevista sabato 12 febbraio e che avrebbe dovuto coincidere con la ripresa dell’attività agonistica. La squadra giallorossa è ancora ferma all’ultima vittoria datata 18 dicembre 2021, quando alla Palestra Rampone riuscì ad avere la meglio in quattro set sul Volley Reghion di Reggio Calabria. Da quel momento, dopo la sosta natalizia, è slittato più volte il ritorno in campo, dapprima per la richiesta di rinvio da parte della Volare Benevento e poi per lo stop imposto dalla Federazione, inizialmente di due settimane ma poi aumentato a quattro. Con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Slitta ancora il ritorno all’attività agonistica per l’Volley. Su richiesta della APD, la Federazione ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi dellatra la formazione calabrese e la squadra giallorossa prevista sabato 12 febbraio e che avrebbe dovuto coincidere con la ripresa dell’attività agonistica. La squadra giallorossa è ancora ferma all’ultima vittoria datata 18 dicembre 2021, quando alla Palestra Rampone riuscì ad avere la meglio in quattro set sul Volley Reghion di Reggio Calabria. Da quel momento, dopo la sosta natalizia, è slittato più volte il ritorno in campo, dapprima per la richiesta di rinvio da parte della Volare Benevento e poi per lo stop imposto dalla Federazione, inizialmente di due settimane ma poi aumentato a quattro. Con ...

Advertising

Volleyball_it : A2/A3 M.: Rinviata Palmi-Sabaudia. Fissato un recupero in A2 e uno in A3 by - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile - Il covid-19 colpisce ancora in casa Igor: altre 2 positive e gara con Perugia rinviata - iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Il covid-19 colpisce ancora in casa Igor: altre 2 positive e gara con Perugia rinviata - bottolosangels : RT @iVolleymagazine: Pallavolo SuperLega - Rinviata anche Piacenza-Padova - Volleyball_it : Superlega/A3: Nuove modifiche ai calendari. Rinviata Piacenza-Padova by -