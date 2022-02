Pallanuoto, Euro Cup 2022: il Telimar in finale, Ortigia vince ma paga sconfitta a tavolino andata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Telimar vola in finale di Euro Cup della Len e conquista la prima finale Europea della propria storia in trentanove anni dalla fondazione. La squadra palermitana di Pallanuoto ha perso al ritorno nel derby in semifinale contro i siracusani dell’Ortigia per 7-6, ma in virtù del 10-0 a tavolino dell’andata, inflitto agli aretusei per via della mancata presentazione a causa del Covid in rosa. L’altra semifinale mette di fronte Astrallpool Sabadell e CN Barcellona e chi passerà il turno affronterà i palermitani in finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilvola indiCup della Len e conquista la primapea della propria storia in trentanove anni dalla fondazione. La squadra palermitana diha perso al ritorno nel derby in semicontro i siracusani dell’per 7-6, ma in virtù del 10-0 adell’, inflitto agli aretusei per via della mancata presentazione a causa del Covid in rosa. L’altra semimette di fronte Astrallpool Sabadell e CN Barcellona e chi passerà il turno affronterà i palermitani in. SportFace.

