Oscar: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino film candidato per l’Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazionale. Il film è entrato nella cinquina delle nomination L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "ladi Dio" diaglicome migliorinternazionale. Ilè entrato nella cinquina delle nomination L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

chetempochefa : ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ????… - Agenzia_Ansa : FLASH | Oscar: c'è la nomination per 'È stata la mano di Dio' di Sorrentino come miglior film internazionale. Enric… - meb : Che bella notizia: “È stata la mano di Dio” di Paolo #Sorrentino è candidato agli Oscar come miglior film internazi… - ConcCola : RT @chetempochefa: ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino ha conquistato la nomination agli Oscar come miglior film straniero ???? #Osc… - a_defranciscis : RT @FLepore76: 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è entrato nella cinquina delle nomination all'#Oscar come miglior film interna… -