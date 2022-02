Oscar 2022, le parole di Paolo Sorrentino dopo la candidatura: “Non parto favorito ed è meglio così” – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “A me questo film mi ha commosso scriverlo, farlo, montarlo, mostrarlo. Il mio modo di gioire – per le cose belle che vengono da questo film – è quello di commuovermi, non di esultare. Gioisco commuovendomi”. A dirlo è Paolo Sorrentino, intervistato dall’Ansa, dopo aver ricevuto la candidatura all’Oscar per il miglior film internazionale con ‘È Stata la mano di Dio’. Il favorito “è ‘Drive my car’ di Hamaguchi. Ma sono molto a mio agio a non essere il favorito. Otto anni fa per ‘La Grande Bellezza’ un po’ lo ero diventato, mi metteva soggezione, mi piace molto di più partire dalla panchina”. Subito dopo l’annuncio delle nomination su Instagram ha postato una foto di un camion con l’immagine di Maradona e la scritta ‘in viaggio verso Los Angeles’. “Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “A me questo film mi ha commosso scriverlo, farlo, montarlo, mostrarlo. Il mio modo di gioire – per le cose belle che vengono da questo film – è quello di commuovermi, non di esultare. Gioisco commuovendomi”. A dirlo è, intervistato dall’Ansa,aver ricevuto laall’per il miglior film internazionale con ‘È Stata la mano di Dio’. Il“è ‘Drive my car’ di Hamaguchi. Ma sono molto a mio agio a non essere il. Otto anni fa per ‘La Grande Bellezza’ un po’ lo ero diventato, mi metteva soggezione, mi piace molto di più partire dalla panchina”. Subitol’annuncio delle nomination su Instagram ha postato una foto di un camion con l’immagine di Maradona e la scritta ‘in viaggio verso Los Angeles’. “Ho ...

Advertising

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - LaBlondaz : RT @mengonimarco: #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo pronti… - TeresaUma : RT @Danton70: No, vabbè, #Sorrentino che usa La rappresentante di Lista per dare un finale alternativo al suo 'È stata la mano di Dio' vale… -