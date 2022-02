Oscar 2022, ‘E’ stata la mano di Dio’ candidato come miglior film straniero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il film di Sorrentino nella cinquina finale con il grande favorito, ‘Drive My Car’. ‘Il potere del cane’ in testa con 12 nomination L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ildi Sorrentino nella cinquina finale con il grande favorito, ‘Drive My Car’. ‘Il potere del cane’ in testa con 12 nomination L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

mengonimarco : #TheHandofGod di Paolo Sorrentino con Filippo è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar 2022! Siamo… - La7tv : #la7retweet 'È stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è stato candidato come miglior film straniero agli Oscar… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - udine20 : DRIVE MY CAR candidato a 4 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia! - - FilippoFerretti : RT @rep_firenze: Al fiorentino Filippo Ferretti l'oscar del giornalismo statunitense [aggiornamento delle 16:46] -