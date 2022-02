Oroscopo Paolo Fox Leone domani 10 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio per i nati sotto il segno del Leone vi avverte che tutta questa voglia di provare cose nuove può sempre portare a stressarvi di più! Avete grandi idee e grandi ambizioni, ma bisogna ricordare che avete ancora Saturno opposto e il Sole non è ancora in grado di sostenervi come vorreste! Anche per quanto riguarda i sentimenti siete pensierosi, forse qualcuno vi sta facendo venire dei dubbi.Potrebbero arrivare nuove occasioni e chiamate interessanti, che vi rendono felici di essere occupati da qualcosa che vi stimola. Sentite che c’è qualcosa che non torna, è vero che siete sempre alla ricerca di approvazione, ma in questi giorni potrebbe essere difficile comunicare il vostro bisogno con serenità. Leggi l’Oroscopo di Paolo Fox 10 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’diFox del 10per i nati sotto il segno delvi avverte che tutta questa voglia di provare cose nuove può sempre portare a stressarvi di più! Avete grandi idee e grandi ambizioni, ma bisogna ricordare che avete ancora Saturno opposto e il Sole non è ancora in grado di sostenervi come vorreste! Anche per quanto riguarda i sentimenti siete pensierosi, forse qualcuno vi sta facendo venire dei dubbi.Potrebbero arrivare nuove occasioni e chiamate interessanti, che vi rendono felici di essere occupati da qualcosa che vi stimola. Sentite che c’è qualcosa che non torna, è vero che siete sempre alla ricerca di approvazione, ma in questi giorni potrebbe essere difficile comunicare il vostro bisogno con serenità. Leggi l’diFox 10 ...

