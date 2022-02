Oroscopo di San Valentino: scopri cosa riserva per te il 14 febbraio e come lo puoi vivere al meglio! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Oroscopo di mercoledì 9 febbraio: lavoro, amore e salute di domani Ariete – Un San Valentino molto molto hot è quello che ti attende cara amica dell’Ariete. La Luna in un segno di fuoco come il tuo ti sorride incoraggiandoti. Ti sentirai alleggerita nello spirito e potrai manifestare i tuoi slanci e i tuoi desideri con maggiore sicurezza, calda carica vitale e con l’ammirazione di un partner più dolce e presente. Single? Venere e Marte in quadratura ti chiedono di stare alla larga da sbandate pericolose, tenere la testa ben piantata sul collo e mantenerti a distanza di sicurezza da chi ha il cuore impegnato. Con Mercurio di nuovo al tuo fianco, dal segno amico dell’Acquario, potrai allargare il tuo giro di amicizie, se lo vorrai, e riscoprire un insolito interesse per un amico che a sorpresa ti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 9 febbraio 2022)di mercoledì 9: lavoro, amore e salute di domani Ariete – Un Sanmolto molto hot è quello che ti attende cara amica dell’Ariete. La Luna in un segno di fuocoil tuo ti sorride incoraggiandoti. Ti sentirai alleggerita nello spirito e potrai manifestare i tuoi slanci e i tuoi desideri con maggiore sicurezza, calda carica vitale e con l’ammirazione di un partner più dolce e presente. Single? Venere e Marte in quadratura ti chiedono di stare alla larga da sbandate pericolose, tenere la testa ben piantata sul collo e mantenerti a distanza di sicurezza da chi ha il cuore impegnato. Con Mercurio di nuovo al tuo fianco, dal segno amico dell’Acquario, potrai allargare il tuo giro di amicizie, se lo vorrai, e rire un insolito interesse per un amico che a sorpresa ti ...

