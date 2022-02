Ornella Muti, oggi come ieri sensualità infinita: “Dopo di te il nulla…” – FOTO (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ornella Muti icona di fascino semplicemente intramontabile, l’attrice ancora oggi è una delle più amate dagli italiani: gli scatti che fanno furore E’ stata, ed è ancora, una delle attrici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 9 febbraio 2022)icona di fascino semplicemente intramontabile, l’attrice ancoraè una delle più amate dagli italiani: gli scatti che fanno furore E’ stata, ed è ancora, una delle attrici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : Droga: in 30 a processo a Roma, anche la sorella di Ornella Muti. La prima udienza il prossimo 12 aprile #ANSA - trash_italiano : Ok Ornella Muti eh, PERÒ io aspett9 l’ospitata di Sabrina Ferilli, con lei che alle 2 di notte va in platea, si avv… - repubblica : Droga dello stupro: dopo il blitz sul dark web, giudizio immediato per la sorella di Ornella Muti - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Droga: in 30 a processo a Roma, anche la sorella di Ornella Muti. La prima udienza il prossimo 12 aprile #ANSA https://t.… - MMastrantuono : @IlCantanteRai1 Ornella Muti -